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Unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes
Der Philips Avent Schnuller für Babys ab 18 Monaten unterstützt die Entwicklung Ihres Kindes und ist für wechselnde Trostbedürfnisse geeignet. Sein bissfester Sauger sorgt für eine natürliche Entwicklung von Zähnen und Zahnfleisch und bietet gleichzeitig Komfort. Er ist in verschiedenen verspielten Designs und Farben verfügbar.
Mit bissfestem Sauger
ab dem 18. Monat
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Der bissfeste Sauger dieses Schnullers wurde speziell für ältere Kinder entwickelt.*
Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.
Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
4.4
von 5
37
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Corazon
03/08/2019
Deutschland
Avent Schnuller
Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/24 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/24 Freeflow Schnuller verfasst
Valebianca1990
31/08/2019
Italia
Teil der Aktion
Il prodotto piace a mia figlia
Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti
Vorteile
Resistente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/25 Succhietti Airflow verfasst
Date of Use 2018-07-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/25 Succhietti Airflow verfasst
Date of Use 2018-07-31
ste1234
20/08/2019
Italia
Teil der Aktion
Succhietti Airflow
Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.
Vorteile
Anatomia tettarella e resistenza
Nachteile
Nessuno
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/25 Succhietti Airflow verfasst
Date of Use 2018-07-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF186/25 Succhietti Airflow verfasst
Date of Use 2018-07-20
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Dieser Schnuller sollte nicht als Beißring verwendet werden. Widerstandsfähig gegen gelegentliches Beißen.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014