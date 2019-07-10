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  • Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
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Philips AventKlassischer Schnuller

SCF195/22

3
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnuller mit lustigen, farbenfrohen Tiermotiven

Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt

  • Für mehr Komfort

  • 6 bis 18 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Sicherheitsring für leichtes Entfernen

Sicherheitsring für leichtes Entfernen

Mit unseren Sicherheitsringen können Sie den Schnuller Ihres Babys jederzeit einfach entfernen. Sogar kleine Hände können danach greifen!

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
4
2
1

10/07/2019

Nederland

Nederland

Na 2 dagen al stuk

Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF195/03 Classic-fopspeen verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF195/03 Classic-fopspeen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  4. Hersteller des Jahres 2014