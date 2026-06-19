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Eingestellt
SCF197/01
Für mehr Komfort
6 bis 18 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
Mit unseren Sicherheitsringen können Sie den Schnuller Ihres Babys jederzeit einfach entfernen. Sogar kleine Hände können danach greifen!
Bewertungen
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014