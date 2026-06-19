Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt

Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.