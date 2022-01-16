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Eingestellt
Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab
Sterilisiert in 2 Minuten
Fasst 4 Philips Avent Flaschen
Passt in die meisten Mikrowellengeräte
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator kann verwendet werden, um Babyflaschen und andere Produkte in nur 2 Minuten zu sterilisieren und 99,9% an Keimen und Bakterien zu beseitigen. Die genaue Zyklusdauer hängt natürlich von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle ab. 2 Minuten bei 1200 - 1850 W, 4 Min. bei 850 - 1100 W, 6 Min. bei 500 - 800 W.
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator tötet nachweislich 99,9% der Keime und Bakterien ab.
Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.
4.8
von 5
44
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Julemma
16/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wir lieben das Produkt!
Der Dampfsterilisator ist super in der Anwendung. Einfach zu bedienen & platzsparend. Ich würde die Wahl jeder Zeit wieder treffen. Alle Flaschen und Schnuller waren fix wieder einsatzbereit. :)
Vorteile
Platzsparend, einfach zu bedienen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Odoro
06/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr geräumig
Bietet viel Platz ist einfach in der Handhabung!! Wird aussen nicht dolle heiß beim verwenden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Julitschkaaaa
14/01/2020
Deutschland
Sensationelles Produkt
Super Produkt Das Produkt wurde mir von Philips kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Seit fast 2 Wochen testen wir nun schon den Mikrowellendampfsterilisator und sind sehr zufrieden. Die Bedienung ist kinderleicht und die Anleitung gut zu verstehen. Flaschen erst einmal gründlich abspülen, dann in den Sterilisator stellen, Deckel drauf und ab damit in die Mikrowelle, je nach Watt Leistung der Mikrowelle warten bis die Sterilisation fertig ist, abkühlen lassen und die Flaschen sind wieder einsatzbereit. Wir sind sehr zufrieden mit den Produkt und finden es sehr praktisch, da man es gut mit in den Urlaub nehmen kann und sich dort das abkochen der Flaschen zum sterilisieren sparen kann.
Vorteile
Tolles Produkt, kann man überall mit hinnehmen wo eine Mikrowelle vorhanden ist
Nachteile
keins
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.