4-in-1-Sterilisator mit modularem Design

Das einzigarte modulare Design dieses Sterilisators bietet Ihnen ein flexibles Fassungsvermögen für Flaschen und Zubehör und ermöglicht Ihnen deren einfache Organisation. Das Be- und Entladen ist komfortabel, und das Gerät verbraucht nur wenig Platz in der Küche. Der im Lieferumfang enthaltene Spülmaschinenkorb hält kleine Gegenstände in der Spülmaschine zusammen und ermöglicht ein gleichzeitiges Einsetzen in den Sterilisator.