    Minutenschnelles Sterilisieren und einfache Aufbewahrung

      Philips Avent Babyflaschen-Sterilisator

      SCF291/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Sterilisieren in nur 10 Minuten

      • Verabschiede dich von schädlichen Bakterien
      • Ein Sterilisationszyklus dauert nur 10 Minuten.
      • Verringert unangenehme Gerüche
      • Unser Sterilisator wurde für platzsparende Flexibilität entwickelt.
      • Bleibt 24 Stunden* lang steril
      Alle Vorteile ansehen

      Philips Avent Babyflaschen-Sterilisator

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie

      Dieses Produkt
      Babyflaschen-Sterilisator
      Babyflaschen-Sterilisator

      Minutenschnelles Sterilisieren und einfache Aufbewahrung

      Sterilisieren Sie bis zu sechs Flaschen und Zubehör in nur 10 Minuten. Der schlanke, aber geräumige Advanced-Flaschensterilisator ist schnell und effizient und tötet 99,9 % der Keime* ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.
      Verabschiede dich von schädlichen Bakterien

      Verabschiede dich von schädlichen Bakterien

      Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime* abzutöten.

      Ein Sterilisationszyklus dauert nur 10 Minuten.

      Ein Sterilisationszyklus dauert nur 10 Minuten.

      Erlebe Geschwindigkeit und Sicherheit mit einem Sterilisationszyklus von nur 10 Minuten. Nach diesem Zeitraum schaltet sich der Sterilisator automatisch selbst aus.

      Verringert unangenehme Gerüche

      Verringert unangenehme Gerüche

      Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.

      Unser Sterilisator wurde für platzsparende Flexibilität entwickelt.

      Unser Sterilisator wurde für platzsparende Flexibilität entwickelt.

      Dank der anpassbaren Größe unseres fortschrittlichen Sterilisators lässt sich der Platz auf der Arbeitsfläche minimieren, wenn kleinere Gegenstände wie Schnuller sterilisiert werden oder das Gerät gerade nicht gebraucht wird.

      Bleibt 24 Stunden* lang steril

      Bleibt 24 Stunden* lang steril

      Durch die gründliche Reinigung im Sterilisator ohne Chemikalien bleibt sein Inhalt bis zu 24 Stunden lang steril. Wie? Halte einfach den Deckel geschlossen.

      Innen geräumig, außen kompakt

      Innen geräumig, außen kompakt

      Unser Sterilisator ist schlank und bietet dennoch Platz für bis zu sechs Philips Avent Babyflaschen. Er eignet sich auch für alle anderen wichtigen Dinge, wie Sauger, Schnuller oder Handmilchpumpen.

      Dieser Sterilisator ist schnell und einfach zu reinigen

      Dieser Sterilisator ist schnell und einfach zu reinigen

      Der Sterilisator kann von oben bis unten, innen wie außen schnell und einfach gereinigt werden – sogar die Heizplatte. So hast du mehr Zeit für dein Kind.

      Technische Daten

      • Technische Daten

        Stromverbrauch
        650  W
        Stromspannung
        220 bis 240 V ~ 50 bis 60 Hz, 220 V ~ 60 Hz (Korea), 120 bis 127 V ~ 60 Hz (NAM), 110 V ~ 60 Hz (Taiwan)
        Sicherheitsklassifizierung
        Klasse 1
        Stromverbrauch (Aus-Modus)
        <0,3 W (Zeitraum erreicht automatisch den Aus-Modus: <1 min)

      • Gewicht und Abmessungen

        Abmessungen
        304 x 183 x 359  mm
        Gewicht
        1,78  kg

      • Designspezifikationen

        Materialien
        Plastik (PP)

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • Lieferumfang

        Zange
        1  Stck.
        Elektrischer Dampfsterilisator
        1 Stck.

      • Kompatibilität

        Kompatibel mit Philips Avent Sortiment
        Ja

      • Entwicklungsstufen

        Stufe
        0 bis 6 Monate

      • Verpackungsspezifikationen

        Verpackung aus Papier**
        Ja

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      Ersatzteil oder Zubehör finden

      Gehe zu Teile und Zubehör

      Ersatzteile und Zubehör

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
      • * Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.
