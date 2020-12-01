Sterilisieren, Trocknen und Aufbewahren Bereiten Sie sich in 40 Minuten auf die nächste Mahlzeit Ihres Babys vor. Der Premium-Flaschensterilisator und -trockner verwendet Luftdüsen zum Trocknen von Flaschen bevor er sich ausschaltet. Der Sterilisator ist schnell und hygienisch und tötet 99,9 % der Keime* ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.