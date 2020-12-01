Suchbegriffe

      Philips Avent Sterilisator

      SCF293/00

      Sterilisieren und Trocknen in 40 Minuten

      Verabschiede dich von schädlichen Bakterien
      Ein vollständiger Sterilisations- und Trocknungszyklus dauert nur 40 Minuten
      Verringert unangenehme Gerüche
      Sterilisator zum Sterilisieren, Trocknen und Aufbewahren
      Bleibt 24 Stunden* lang steril
      Philips Avent Sterilisator

      Zubehör
      Dieses Produkt
      Sterilisator
      Bereiten Sie sich in 40 Minuten auf die nächste Mahlzeit Ihres Babys vor. Der Premium-Flaschensterilisator und -trockner verwendet Luftdüsen zum Trocknen von Flaschen bevor er sich ausschaltet. Der Sterilisator ist schnell und hygienisch und tötet 99,9 % der Keime* ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.
      Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime* abzutöten.

      Es dauert nur 40 Minuten, bis die Flaschen bereit für die nächste Mahlzeit Ihres Babys sind. Nach der leistungsstarken Dampfsterilisation trocknet ein konzentrierter Luftstrahl Flaschen und Zubehör, sodass diese sofort wieder einsatzbereit sind.

      Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.

      Unser hochwertiger elektrischer Sterilisator reinigt nicht nur Flaschen und tötet Keime ab, sondern er trocknet Flaschen und Zubehör und bewahrt sie auf, sodass sie bis zu 24 Stunden lang steril bleiben.

      Durch die gründliche Reinigung im Sterilisator ohne Chemikalien bleibt sein Inhalt bis zu 24 Stunden lang steril. Wie? Halte einfach den Deckel geschlossen.

      Unser Sterilisator ist schlank und bietet dennoch Platz für bis zu sechs Philips Avent Babyflaschen. Er eignet sich auch für alle anderen wichtigen Dinge, wie Sauger, Schnuller oder Handmilchpumpen.

      Der Sterilisator kann von oben bis unten, innen wie außen schnell und einfach gereinigt werden – sogar die Heizplatte. So hast du mehr Zeit für dein Kind.

      Technische Daten

      • Technische Daten

        Stromverbrauch
        650  W
        Stromspannung
        220 bis 240 V ~ 50 bis 60 Hz, 220 V ~ 60 Hz (Korea), 120 bis 127 V ~ 60 Hz (NAM)
        Stromverbrauch (Standby-Modus)
        <0,3 W (Zeitraum erreicht automatischen Standby-Modus: <1 min)
        Sicherheitsklassifizierung
        Klasse 1

      • Gewicht und Abmessungen

        Abmessungen
        304 x 191 x 378  mm
        Gewicht
        2,4  kg

      • Designspezifikationen

        Materialien
        Plastik (PP)

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • Lieferumfang

        Zange
        1  Stck.
        Elektrischer Dampfsterilisator
        1 Stck.

      • Kompatibilität

        Kompatibel mit Philips Avent Sortiment
        Ja

      • Entwicklungsstufen

        Stufe
        0 bis 6 Monate

      • Verpackungsspezifikationen

        Verpackung aus Papier**
        Ja

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
