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Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/13

4.7
| (175) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Mehr als nur ein Kuscheltier
Der Philips Avent ultra soft snuggle ist ein Kuscheltier mit einem ultra soft Schnuller. Der snuggle ist leicht beschwert, damit es Babys einfach halten und sich wohl fühlen können. Es ist einfach zu finden, und der Schnuller lässt sich für eine mühelose Reinigung bequem abnehmen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Inklusive ultra soft Schnuller

Mehr als nur ein Kuscheltier

  • Kuscheltier mit ultra soft Schnuller

  • ab 0 Monaten

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • 1 snuggle + 1 Schnuller (0 bis 6 M.)

Hilft Ihnen und Ihrem Baby, den Schnuller zu finden

Hilft Ihnen und Ihrem Baby, den Schnuller zu finden

Keine verzweifelte Suche nach dem Schnuller mehr! Mit dem Kuscheltier lässt sich der Schnuller ganz leicht wiederfinden.

Babys werden noch mehr Komfort beim Kuscheln erfahren

Babys werden noch mehr Komfort beim Kuscheln erfahren

Babys werden mit ihren weichen Kuscheltieren noch mehr Komfort beim Kuscheln erfahren. Ihre leicht beschwerten Pfoten halten den Schnuller immer an Ort und Stelle.

Kuscheltier ist mit allen Philips Avent Schnullern kompatibel

Kuscheltier ist mit allen Philips Avent Schnullern kompatibel

Das Kuscheltier ist mit allen Philips Avent Schnullern kompatibel. So können Sie eine gemischte Auswahl treffen und dabei immer das Richtige für Ihr Baby wählen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

175

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

1

04/11/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Definitiv zu empfehlen!

Mein Sohn liebt diesen Elefanten. Er möchte von Geburt an keinen Schnuller und spuckt ihn immer direkt wieder aus. Ich dachte mit dem Elefant würde ihm dies nicht mehr gelingen und er könnte den Schnuller vielleicht doch das ein oder andere mal nehmen um sich zu beruhigen. Da hatte ich falsch gedacht. Er nimmt sich dafür einfach den Elefanten und spielt an ihm rum. Jedes Teil wird in den Mund gesteckt oder durch die Finger gezogen. Außerdem kuschelt er auch gerne damit. Wir haben den Elefanten zweimal, falls mal ein Ersatz her muss. Ich würde jedem eine Kaufempfehlung aussprechen. Der Elefant ist total flauschig und toll verarbeitet. Bei der Ankunft roch er keineswegs nach Chemikalien o.Ä. Tolles Produkt!

Vorteile

* flauschiger Stoff * tolle Größe * kein beißender Geruch o.Ä. bei Ankunft

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF348/13 ultra soft snuggle verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF348/13 ultra soft snuggle verfasst

06/02/2020

Deutschland

Deutschland

Super beruhigend!

Wir haben den Snuggle nun seit einigen Wochen in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Unser Baby spielt sehr viel damit und er wirkt beruhigend. Die Verarbeitung ist super, er lässt sich leicht waschen und nd Schnuller können schnell und einfach gewechselt werden. Wir können das Produkt jedem bedenkenlos empfehlen.

Vorteile

Beruhigung, leichte Reinigung

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Diese Bewertung wurde für SCF348/13 ultra soft snuggle verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF348/13 ultra soft snuggle verfasst

03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach toll

Das kleine Äffchen ist einfach mega süß Hat eine super Verarbeitung Ist mega weich & wird von meinen Sohn sehr geliebt..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF348/12 ultra soft snuggle verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF348/12 ultra soft snuggle verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. In einem 2016 in den USA durchgeführten Kundentest unter 112 Müttern gaben 96 % an, dass das Saugerschild weniger Abdrücke und Hautreizungen verursacht.

  2. Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme von 98 % für den strukturierten Sauger, der bei unseren ultra air und ultra soft Schnullern verwendet wird.

  3. Die weltweit führende Schnullermarke

  4. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  5. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.