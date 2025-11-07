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Eingestellt
Extra fester Sauger
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Ab dem 18. Monat
Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.
Der extra feste Sauger unterstützt die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch.
Wir entscheiden uns bei unseren ultra soft und ultra air Saugern bewusst für Silikonmaterial, da es ein sicheres und reaktionsträges Material ist. Es ist in medizinischen Anwendungen weit verbreitet und frei von gefährlichen Chemikalien, endokrinen Wirkstoffen (z.B. BPA) und Allergenen.
4.7
von 5
308
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
07/11/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Weiterempfehlen
Der Philips Schnuller SCF349/58 hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Die Qualität ist hervorragend - das Material fühlt sich weich und angenehm an, und gleichzeitig ist der Schnuller sehr robust. Besonders gut gefällt mir die ergonomische Form, die perfekt im Mund sitzt und meinem Baby sofort gefallen hat. Auch das Design ist modern und ansprechend und die Reinigung geht super einfach - eir großer Pluspunkt im Alltag! Seit wir diesen Schnuller benutzen, wirkt mein Baby viel entspannter, und er fällt auch nicht ständig heraus wie andere Modelle.
Vorteile
Schön
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Vanilya
26/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt
Wir durften dieses Produkt testen meine Tochter war super begeistert,vor allem die Kindgerechte Motive diese tolle Fareb sie bliebt diesen Schnuller.Es gehört ab sofort zu ihrem lieblingsschnuller.Er ist perfekt im Mund und ist super angenehm beim saugen sie liebt ihn einfach. Vielen Dank das wir diese tolle Erfahrung machen durften es ist definitiv sein Kauf wert und vorallem Empfehlenswert
Vorteile
Farbe Muster leicht gute passform
Nachteile
Gibt es nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
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Miracle2025
22/10/2025
Deutschland
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Perfekter Schnuller für Kleinkinder
Super Schnuller! Mein Kleiner ist über 18 Monate alt und kommt mit diesem Schnuller total gut klar. Er ist schön leicht, sitzt angenehm im Mund und lässt genug Luft an die Haut – keine Abdrücke oder gereizte Stellen mehr. Das Design ist auch echt süß und die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Man merkt einfach, dass hier an alles gedacht wurde. Würde ich jederzeit wieder nehmen!
Vorteile
Passt perfekt, Einfache Reinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.