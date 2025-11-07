ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Go to promotion

Zurück zur Routine

20% Rabatt mit Code* B2R20

Jetzt kaufen

  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen

Eingestellt

Philips Avent Ultra airSchnuller

SCF349/13

4.7
| (308) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
Beruhigung mit frischer Luft. Der Philips Avent ultra air Schnuller verfügt über extra große Luftlöcher, um die Haut Ihres Babys trocken zu halten. Er verfügt über einen extra festen Sauger für wachsende Zähne und Zahnfleisch. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zur Beruhigung zahnender Babys entwickelt

Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen

  • Extra fester Sauger

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

  • Ab den 18. Monat

Lässt Babys Haut atmen

Lässt Babys Haut atmen

Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.

Extra fester Sauger

Extra fester Sauger

Der extra feste Sauger unterstützt die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch.

Sauger aus 100% lebensmitteltauglichem Silikon

Sauger aus 100% lebensmitteltauglichem Silikon

Wir entscheiden uns bei unseren ultra soft und ultra air Saugern bewusst für Silikonmaterial, da es ein sicheres und reaktionsträges Material ist. Es ist in medizinischen Anwendungen weit verbreitet und frei von gefährlichen Chemikalien, endokrinen Wirkstoffen (z.B. BPA) und Allergenen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

308

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

07/11/2025

Deutschland

Deutschland

Weiterempfehlen

Der Philips Schnuller SCF349/58 hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Die Qualität ist hervorragend - das Material fühlt sich weich und angenehm an, und gleichzeitig ist der Schnuller sehr robust. Besonders gut gefällt mir die ergonomische Form, die perfekt im Mund sitzt und meinem Baby sofort gefallen hat. Auch das Design ist modern und ansprechend und die Reinigung geht super einfach - eir großer Pluspunkt im Alltag! Seit wir diesen Schnuller benutzen, wirkt mein Baby viel entspannter, und er fällt auch nicht ständig heraus wie andere Modelle.

Vorteile

Schön

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

26/10/2025

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir durften dieses Produkt testen meine Tochter war super begeistert,vor allem die Kindgerechte Motive diese tolle Fareb sie bliebt diesen Schnuller.Es gehört ab sofort zu ihrem lieblingsschnuller.Er ist perfekt im Mund und ist super angenehm beim saugen sie liebt ihn einfach. Vielen Dank das wir diese tolle Erfahrung machen durften es ist definitiv sein Kauf wert und vorallem Empfehlenswert

Vorteile

Farbe Muster leicht gute passform

Nachteile

Gibt es nicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

22/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekter Schnuller für Kleinkinder

Super Schnuller! Mein Kleiner ist über 18 Monate alt und kommt mit diesem Schnuller total gut klar. Er ist schön leicht, sitzt angenehm im Mund und lässt genug Luft an die Haut – keine Abdrücke oder gereizte Stellen mehr. Das Design ist auch echt süß und die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Man merkt einfach, dass hier an alles gedacht wurde. Würde ich jederzeit wieder nehmen!

Vorteile

Passt perfekt, Einfache Reinigung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.