Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Schnuller
Alle Serien
Philips Avent ultra air Schnuller
Support
SCF349/24
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
Alle (14)
Ich habe Neuigkeiten über Schnuller und BPA gelesen – wie überprüfen Sie, dass Philips Avent Schnuller BPA-frei sind?
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Wie beißfest ist der Philips Avent Schnuller ab 18 Monaten?
Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?
So setzen Sie den Philips Avent Schnuller ab
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Fehlerbehebung und Reparatur
Lassen Sie Ihr defektes Produkt reparieren oder tauschen Sie es um
Garantie
Lesen Sie die Philips Garantierichtlinie
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter