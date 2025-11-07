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Lässt die Haut deines Babys atmen
BPA-frei
Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*
Ab 18 Monaten mit extra festem Sauger
Löcher im Saugerschild lassen Luft an die Haut deines Babys, sodass sie trocken bleibt. Dieser ultimative Tragekomfort hilft deinem Baby sich zu beruhigen.
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Unsere Schnuller wurden entwickelt, um eine natürliche Zungenpositionierung zu erleichtern, was für eine gesunde Sprachentwicklung im Laufe des Wachstums deines Babys wichtig ist. Extra fest, um zahnende Babys zu beruhigen. Unser strukturierter Silikonsauger ahmt das Gefühl der Brust der Mutter nach.
4.7
von 5
308
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
07/11/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Weiterempfehlen
Der Philips Schnuller SCF349/58 hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Die Qualität ist hervorragend - das Material fühlt sich weich und angenehm an, und gleichzeitig ist der Schnuller sehr robust. Besonders gut gefällt mir die ergonomische Form, die perfekt im Mund sitzt und meinem Baby sofort gefallen hat. Auch das Design ist modern und ansprechend und die Reinigung geht super einfach - eir großer Pluspunkt im Alltag! Seit wir diesen Schnuller benutzen, wirkt mein Baby viel entspannter, und er fällt auch nicht ständig heraus wie andere Modelle.
Vorteile
Schön
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Date of Use 2025-10-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Date of Use 2025-10-07
Vanilya
26/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt
Wir durften dieses Produkt testen meine Tochter war super begeistert,vor allem die Kindgerechte Motive diese tolle Fareb sie bliebt diesen Schnuller.Es gehört ab sofort zu ihrem lieblingsschnuller.Er ist perfekt im Mund und ist super angenehm beim saugen sie liebt ihn einfach. Vielen Dank das wir diese tolle Erfahrung machen durften es ist definitiv sein Kauf wert und vorallem Empfehlenswert
Vorteile
Farbe Muster leicht gute passform
Nachteile
Gibt es nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Date of Use 2025-09-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Date of Use 2025-09-26
Miracle2025
22/10/2025
Deutschland
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Perfekter Schnuller für Kleinkinder
Super Schnuller! Mein Kleiner ist über 18 Monate alt und kommt mit diesem Schnuller total gut klar. Er ist schön leicht, sitzt angenehm im Mund und lässt genug Luft an die Haut – keine Abdrücke oder gereizte Stellen mehr. Das Design ist auch echt süß und die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Man merkt einfach, dass hier an alles gedacht wurde. Würde ich jederzeit wieder nehmen!
Vorteile
Passt perfekt, Einfache Reinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Date of Use 2025-09-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst
Date of Use 2025-09-21
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)
Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).
Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.