    Schnelles und gleichmäßiges Aufwärmen

      Philips Avent Advanced Schneller Flaschenwärmer

      SCF355/09

      Bewertung insgesamt / 5
      Bewertungen

      Wärmt in nur 3 Minuten gleichmäßig auf

      • Leicht zu bedienen dank hilfreicher Aufwärmanleitung
      • Besteht aus nur einem Teil für eine einfache Reinigung
      • Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen
      • Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und den gängigsten Marken
      • Wärmt schnell und gleichmäßig
      Philips Avent Advanced Schneller Flaschenwärmer

      Schneller Flaschenwärmer

      Wärmen Sie die Milch oder die Nahrung für Ihr Baby in 3 Minuten schonend für seine nächste Mahlzeit auf. Das Gerät wärmt die Mahlzeit langsam und kontinuierlich auf, um einzelne sehr heiße Bereiche zu vermeiden. Auch die einfach zu bedienende praktische Auftaufunktion kann zum Erwärmen von Babynahrung verwendet werden.
      Leicht zu bedienen dank hilfreicher Aufwärmanleitung

      Drehen Sie einfach den Knopf, um den Flaschenwärmer einzuschalten, und wählen Sie die Aufwärmeinstellung. Der Flaschenwärmer wird mit einer nützlichen Referenztabelle geliefert, sodass Sie ganz einfach herausfinden können, wie lange das Aufwärmen dauert.

      Besteht aus nur einem Teil für eine einfache Reinigung

      Das Gerät ist aus lediglich einem Stück gefertigt. Demnach ist die Reinigung einfach, und Sie können mehr Zeit mit Ihrem Baby genießen.

      Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen

      Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.

      Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und den gängigsten Marken

      Der Flaschenwärmer ist vollständig kompatibel mit allen Philips Avent Flaschen und Behältern*. Verwenden Sie ihn zum praktischen Erwärmen von Flaschen und Behältern mit Babynahrung.

      Wärmt schnell und gleichmäßig

      Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.

      Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

      Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.

      Geeignet für Milch und Babynahrung

      Genau wie Babyflaschen können Sie auch Babynahrung im Flaschenwärmer schonend und gleichmäßig erwärmen.

      Milch warm halten

      Milch oder Babynahrung wird ganz langsam erwärmt und dann bei der richtigen Temperatur warmgehalten. So ist sie fertig, sobald Sie sie benötigen.

      Technische Daten

      • Technische Daten

        Stromspannung
        220 V~, 50 Hz
        Stromverbrauch
        275  W
        Stromverbrauch (Aus-Modus)
        <0,3 W (Zeitraum erreicht automatisch den Aus-Modus: <1 min)

      • Gewicht und Abmessungen

        Geräteabmessungen (B x H x T)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Abmessungen der Einzelhandelspackung (B x H x T)
        175 x 185 x 160  mm

      • Ursprungsland

        Entwickelt in
        Europa
        Hergestellt in
        China

      • Lieferumfang

        Flaschenwärmer
        1  Stck.

      • Verpackungsspezifikationen

        Verpackung aus Papier**
        Ja

      • Für 150 ml Milch mit einer Temperatur von 22 °C in einer Philips Natural-Flasche für 260 ml
      • Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.
      • *Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.
      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

