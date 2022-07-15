Schnelles und gleichmäßiges Aufwärmen Wärmen Sie die Milch oder die Nahrung für Ihr Baby in 3 Minuten schonend für seine nächste Mahlzeit auf. Das Gerät wärmt die Mahlzeit langsam und kontinuierlich auf, um einzelne sehr heiße Bereiche zu vermeiden. Auch die einfach zu bedienende praktische Auftaufunktion kann zum Erwärmen von Babynahrung verwendet werden.