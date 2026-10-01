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Eine einfache Routine, von einer Mahlzeit zur nächsten
Die zuverlässigste Art zum Erwärmen und Sterilisieren, damit Sie immer einen Schritt voraus sind. Unser Warmwasserbad mit Krankenhaus-Standard erhält Milchproteine besser, während der intelligente Sensor eine Überhitzung verhindert. Zeit für eine Reinigung? Natürlicher Dampf entfernt 99,9 % der Keime.
Sanftes Erwärmen ohne heiße Stellen
Sterilisation ohne Chemikalien
Schnelle und einfache Einrichtung
Kompatibel mit der meisten Grundausstattung
Zeit für eine Mahlzeit? Unser Wasserbad in Krankenhausqualität erhält die wichtigen Milchproteine besser, ohne dass dabei die Effizient beeinträchtigt wird. Egal, ob du oder eine andere Betreuungsperson dein Baby füttert – mit dieser bewährten Technologie für das Erwärmen ist das Fläschchen innerhalb von 3 Minuten fertig.*
Nutze für die Reinigung natürlichen Dampf, um 99,9 % der Bakterien abzutöten. Dampf dringt bekannterweise in Ecken und Fugen ein und ist ideal für die vollständige Sterilisierung der Fläschchen, Schnuller oder kleinen Spielzeuge deines Babys – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.
Erwärme Milch in einem Wasserbad wie im Krankenhaus. Diese schonende Technik erhält wichtige Milchproteine besser als andere Methoden, was wichtig für den Aufbau des Immunsystems deines Babys ist. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung deines Babys bei jeder Mahlzeit.
Auszeichnungen
4.9
von 5
45
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
ValeSR
01/10/2026
Italia
Verifizierter Käufer
Funzionale, capiente e veloce
Funzionale. capiente e veloce. In poco più di 30 minuti sterilizza e asciuga perfettamente 6 biberon. Decisamente raccomandato.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-12
ANeves
17/11/2025
Portugal
Teil der Aktion
Super rápido e preciso
Adorei o produto, muito rápido a aquecer o biberão. Muito seguro a esterilizar. Sem dúvida o melhor esterilizador e aquecedor de biberões que já usei
Vorteile
Rápido e eficaz
Nachteile
Nada a apontar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst
Datum der Verwendung 2024-10-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst
Datum der Verwendung 2024-10-17
JulianaACB
11/11/2025
Portugal
Teil der Aktion
Excelente produto
Aquece muito bem a mamadeira deixando na temperatura perfeita. Esteriliza rapidamente . Perfeito para agilizar a vida das mães.
Vorteile
Aquece na temperatura perfeita e esteriliza rapidinho
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst
Datum der Verwendung 2025-10-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst
Datum der Verwendung 2025-10-11
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
150 ml Milch mit Raumtemperatur in der Avent Natural-Flasche mit 260 ml.