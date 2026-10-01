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Philips Avent 2-in-1 Warmer & SterilizerPremium

SCF359/00

4.9

| (45) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Eine einfache Routine, von einer Mahlzeit zur nächsten

Die zuverlässigste Art zum Erwärmen und Sterilisieren, damit Sie immer einen Schritt voraus sind. Unser Warmwasserbad mit Krankenhaus-Standard erhält Milchproteine besser, während der intelligente Sensor eine Überhitzung verhindert. Zeit für eine Reinigung? Natürlicher Dampf entfernt 99,9 % der Keime.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnelles, sicheres Erwärmen und Sterilisieren. Jedes Mal.

Eine einfache Routine, von einer Mahlzeit zur nächsten

  • Sanftes Erwärmen ohne heiße Stellen

  • Sterilisation ohne Chemikalien

  • Schnelle und einfache Einrichtung

  • Kompatibel mit der meisten Grundausstattung

Erwärme Fläschchen in nur 3 Minuten mit nur einem Knopfdruck*

Erwärme Fläschchen in nur 3 Minuten mit nur einem Knopfdruck*

Zeit für eine Mahlzeit? Unser Wasserbad in Krankenhausqualität erhält die wichtigen Milchproteine besser, ohne dass dabei die Effizient beeinträchtigt wird. Egal, ob du oder eine andere Betreuungsperson dein Baby füttert – mit dieser bewährten Technologie für das Erwärmen ist das Fläschchen innerhalb von 3 Minuten fertig.*

Tötet sicher 99,9 % der Bakterien** mit natürlichem Dampf ab

Tötet sicher 99,9 % der Bakterien** mit natürlichem Dampf ab

Nutze für die Reinigung natürlichen Dampf, um 99,9 % der Bakterien abzutöten. Dampf dringt bekannterweise in Ecken und Fugen ein und ist ideal für die vollständige Sterilisierung der Fläschchen, Schnuller oder kleinen Spielzeuge deines Babys – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.

Wasserbad-Erwärmung nach Krankenhausstandard

Wasserbad-Erwärmung nach Krankenhausstandard

Erwärme Milch in einem Wasserbad wie im Krankenhaus. Diese schonende Technik erhält wichtige Milchproteine besser als andere Methoden, was wichtig für den Aufbau des Immunsystems deines Babys ist. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung deines Babys bei jeder Mahlzeit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.9

von 5

45

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

01/10/2026

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Funzionale, capiente e veloce

Funzionale. capiente e veloce. In poco più di 30 minuti sterilizza e asciuga perfettamente 6 biberon. Decisamente raccomandato.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium verfasst

Datum der Verwendung 2026-09-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium verfasst

Datum der Verwendung 2026-09-12

17/11/2025

Portugal

Portugal

Super rápido e preciso

Adorei o produto, muito rápido a aquecer o biberão. Muito seguro a esterilizar. Sem dúvida o melhor esterilizador e aquecedor de biberões que já usei

Vorteile

Rápido e eficaz

Nachteile

Nada a apontar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst

Datum der Verwendung 2024-10-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst

Datum der Verwendung 2024-10-17

11/11/2025

Portugal

Portugal

Excelente produto

Aquece muito bem a mamadeira deixando na temperatura perfeita. Esteriliza rapidamente . Perfeito para agilizar a vida das mães.

Vorteile

Aquece na temperatura perfeita e esteriliza rapidinho

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst

Datum der Verwendung 2025-10-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium verfasst

Datum der Verwendung 2025-10-11

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 150 ml Milch mit Raumtemperatur in der Avent Natural-Flasche mit 260 ml.