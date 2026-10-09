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Kann ich eine neue Flasche sofort erwärmen, nachdem eine andere fertig ist?
Kann ich mehrere Sterilisationsprogramme in Folge ausführen?
Wie viel Wasser sollte ich in einen Avent Flaschenwärmer geben?
Wie viel Wasser sollte ich für den Sterilisator verwenden?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
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