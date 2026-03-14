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Neu
Pumpe in Krankenhausqualität, die den natürlichen Trinkrhythmus des Babys widerspiegelt
Durchsichtige Auffangschalen mit integrierter Beleuchtung
Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen
Passt 99 % aller Mütter
Einzigartiges SkinSense Brustkissen
Diese erste tragbare Milchpumpe vereint Leistung in Krankenhausqualität mit einem leichten Design, das bequem im BH sitzt. Ob auf dem Sofa, am Schreibtisch oder beim Spaziergang – sie begleitet dich überall. Deine Zeit, deine Entscheidung.
Im Gegensatz zu anderen tragbaren Milchpumpen musst du dich nicht zwischen Freiheit und Effektivität entscheiden. Der Motor bietet Leistung in Krankenhausqualität, vergleichbar mit klassischen Milchpumpen, kombiniert mit dem Vorteil eines tragbaren Designs. Wiederaufladbare Akkus ermöglichen diskretes Abpumpen – jederzeit und überall.
Unsere erste tragbare Milchpumpe spiegelt den natürlichen Trinkrhythmus eines Babys nach und ist bis zu 2x schneller als die meisten anderen tragbaren Milchpumpen**. Schließlich wissen Babys von Natur aus, wie Milch am besten fließt! Wir haben die Milchpumpe entwickelt, um dich bei der Milchgewinnung optimal zu unterstützen und gleichzeitig wertvolle Zeit zu sparen.
4.4
von 5
24
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Vorteile
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst
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Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Diese Bewertung wurde für Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde
Effektivität bezieht sich auf die technische Leistung des Produkts
Bezieht sich auf die Frequenz des Pumpens/Saugens.