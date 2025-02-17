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      Philips Avent Hands-free Refurbished elektrische Doppelmilchpumpe

      SCF547/11R1

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Ahmt den Trinkrhythmus Ihres Babys nach

      • Effizientes Abpumpen*, da der Rhythmus deines Babys widergespiegelt wird
      • Leises Abpumpen in Krankenhausqualität
      • Das Silikon-Brustkissen schmiegt sich sanft deine Brust an
      • Gute Sicht auf den Milchfluss dank der vollständig durchsichtigen Auffangschalen
      • Bewege dich frei mit den ultraleichten Auffangschalen

      Philips Avent Hands-free Refurbished elektrische Doppelmilchpumpe

      Was heißt "generalüberholt"?

      Verschiedene Unternehmen haben ihre eigene Definitionen für eine Generalüberholung. Wir bei Philips bereiten hauptsächlich Produkte auf, die von Kunden innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf oder über unsere Abonnementprogramme an uns zurückgegeben werden. Daher wurden die meisten Produkte gar nicht gebraucht oder nur wenig gebraucht

      Was erhalten Sie?

      Produktfunktionalität und Garantie

      Dein Produkt funktioniert einwandfrei! Aufbereitete Produkte haben immer eine 2-jährige Garantie. Eine erweiterte Garantie kann nach Registrierung für bestimmte Produkte gelten.

      Erscheinungsbild

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      Zubehör

      Die Produkte verfügen über alle Original-Funktionsteile und -Zubehörteile. Bei Werbegeschenken ist dies nicht der Fall (wie Aquafilter).

      Verpackung

      Die Produkte werden in ihrer Originalverpackung oder in einfachen Recycling-Kartons aus recyceltem Material versandt.

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      Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.

      Die elektrische Philips Avent Doppelmilchpumpe ist für effektives* und komfortables Abpumpen geeignet. Sie ahmt den Rhythmus Ihres Babys nach und ist leistungsstark, sanft und leicht – Ihr idealer Partner für freihändiges Abpumpen.
      Effizientes Abpumpen*, da der Rhythmus deines Babys widergespiegelt wird

      Effizientes Abpumpen*, da der Rhythmus deines Babys widergespiegelt wird

      Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe ihre natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effizientes* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe finden kannst. Mit bis zu 85 Saugbewegungen pro Minute ist die Philips Avent Hands-free Milchpumpe 2 x schneller als andere tragbare Milchpumpen**.

      Leises Abpumpen in Krankenhausqualität

      Leises Abpumpen in Krankenhausqualität

      Die Motoreinheit liefert die Leistung, die Sie von einer herkömmlichen Milchpumpe wie im Krankenhaus erwarten, und ist zugleich kompakt und tragbar. Mit dem wiederaufladbaren Akku pumpt die kabellose Motoreinheit überall leistungsstark und diskret.

      Das Silikon-Brustkissen schmiegt sich sanft deine Brust an

      Das Silikon-Brustkissen schmiegt sich sanft deine Brust an

      Unsere einzigartigen SkinSense Silikon-Brustkissen wurden für ultimativen Komfort entwickelt und schmiegt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an deine Brustform an. Die Brustkissen bestehen aus lebensmittelechtem Silikon für optimale Sicherheit.

      Gute Sicht auf den Milchfluss dank der vollständig durchsichtigen Auffangschalen

      Gute Sicht auf den Milchfluss dank der vollständig durchsichtigen Auffangschalen

      Die vollständig durchsichtigen Auffangschalen bieten freie Sicht. Sie helfen dir, deine Brustwarzen richtig auszurichten, um die Milch optimal abzupumpen und zu sehen, welche Menge an Muttermilch abgepumpt wurde. Für zuverlässiges Abpumpen vom ersten Tropfen bis zum Ende.

      Bewege dich frei mit den ultraleichten Auffangschalen

      Bewege dich frei mit den ultraleichten Auffangschalen

      Eine Auffangschale wiegt nur etwas mehr als 100 Gramm, wenn sie leer ist – bis zu 3 x leichter als eine vollständig tragbare Milchpumpe. Die Schale sitzt bequem im BH und ist kaum spürbar.

      Tragekomfort für maximale Bewegungsfreiheit

      Tragekomfort für maximale Bewegungsfreiheit

      Unsere Pumpe wird mit einem geflochtenen Trageband und einem Clip geliefert, um die Motoreinheit umzuhängen oder an deinem Bund zu befestigen. Da du die Pumpe tragen kannst, wie du es möchtest, kannst du nach deinen Wünschen abpumpen, ohne die Kontrolle abgeben zu müssen. Verwende die Schlauchverbindung und die Bandeinsteller, um die Passform präzise einzustellen.

      Personalisiere deine Sitzungen mit 24 Stufen

      Personalisiere deine Sitzungen mit 24 Stufen

      Hole das Beste aus der Abpumpzeit heraus – mit 8 Stufen zur Stimulierung des Milchflusses und 16 Stufen zum Abpumpen. Du kannst während des Abpumpens feine Anpassungen vornehmen und deine ideale Einstellung automatisch speichern, sodass deine Pumpe jederzeit einsatzbereit ist.

      Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

      Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

      Wir haben unsere Pumpe und die Zubehörteile so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Mit nur wenigen Verbindungsstücken kann jede Auffangschale im Handumdrehen auseinandergebaut, gereinigt (von Hand oder in der Spülmaschine), desinfiziert und wieder zusammengesetzt werden.

      Eine Auswahl an Brustkissen- und Einsatzgrößen für jede Mutter

      Eine Auswahl an Brustkissen- und Einsatzgrößen für jede Mutter

      Wir unterstützen jede Mutter dabei, sich wohl zu fühlen, und die richtige Passform ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Unser Sortiment an unterschiedlich großen Brustkissen und Einsätzen eignet sich für 99 % der Mütter. Du kannst sie separat kaufen, sodass du ultimativen Komfort beim Abpumpen erlebst.

      Technische Daten

      • Leistung

        Quelle
        Wiederaufladbarer Akku/USB-C (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

      • Material

        Auffangschale, Frontkappe, Abdeckung Brustkissen
        Polypropylen
        Brustkissen, Membran, Ventil, Einsatz
        Flüssiges Silikongummi
        Silikonschlauch
        Silikon

      • Lieferumfang

        Milchbeutel
        25  Stck.
        Trageband
        1 Stck.
        Schlauchverbindung
        1 Stck.
        Wiederaufladbare Motoreinheit (mit abnehmbaren Clip)
        1 Stck.
        Auffangschale (zusammengesetzt)
        2 Stück
        Silikonschläuche
        2 Stück
        Brustkissen (Staubschutz-)Abdeckung
        2 Stück
        Brustkissen (21 mm, 24 mm)
        Je 2 Stück
        Natural Response Flasche (125 ml, Sauger mit Flussstufe 2)
        1 Stck.
        Größenkarte für Brustwarzen
        1 Stck.
        Einsatz 19 mm
        2 Stück
        USB-Kabel
        1 Stck.

      • Benutzerfreundlichkeit

        Verwendung der Milchpumpe
        Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

      • Funktionen

        Flexibilität bei der Bewegung
        Freihändiges Abpumpen
        Personalisierte Einstellungen
        8 Stimulationseinstellungen und 16 Abpumpeinstellungen
        Motoreinheit
        • Wiederaufladbarer Akku/USB-C
        • Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert bis zu 1,5 Stunden und reicht für ca. 5 Abpumpsitzungen
        Spezifika Brustkissen und Einsatz
        Mehrere Größen verfügbar für die beste Passform

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      • Effektivität bezieht sich auf die technische Leistung des Produktes
      • *Bezieht sich auf die Saugfrequenz der Pumpe.
      • **Basierend auf unserem kompletten Sortiment an Brustkissen und Einsätzen.
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