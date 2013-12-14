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Eingestellt

Philips Avent VIAAvent Aufbewahrungssystem

SCF614/10

5
| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung
Das Philips Avent Aufbewahrungssystem ist ein vielseitiges, platzsparendes Vorratssystem, das mit Ihrem Baby mitwächst. Verwenden Sie denselben Becher, um Muttermilch oder Babynahrung für Ihr Baby aufzubewahren. Es ist für alle Philips Avent Milchpumpen und Sauger geeignet.
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Becher zur Milchaufbewahrung

Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung

  • Deckel

Auslaufsicheres Schraubsystem

Auslaufsicheres Schraubsystem

Für sicheres Aufbewahren und Transportieren

Perfekt für unterwegs

Perfekt für unterwegs

Ideal für Aufbewahrung und Transport

Verwendung mit Philips Avent Muttermilchbehältern

Die Nahrungsbehälterdeckel können mit Philips Avent Muttermilchbehältern verwendet werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertungen

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14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

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15/05/2012

España

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

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11/02/2012

United Kingdom

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