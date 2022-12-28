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  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
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Philips AventAnti-colic Sauger

SCF634/27

4.6
| (46) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Unser Anti-colic Sauger ermöglicht ununterbrochenes Füttern. Luft wird in die Flasche und weg vom Bauch Ihres Babys gesogen. Die gerippte Struktur verhindert, dass der Sauger einschlupft, verringert Unterbrechungen beim Füttern und beugt Unwohlsein vor.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • 2 Stück

  • Sauger mit schnellem Nahrungsfluss

  • ab dem 6. Monat

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

46

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

1

28/12/2022

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Tolle Sauger

Die Anti Colic Sauger von Philips durften wir in den letzten Wochen als Produkttester ausgiebig testen. Mein kleiner ist leider genau in der "Bauchweh-Phase" und ich hatte das Gefühl, dass das zufüttern mit diesen Saugern wirklich seine Beschwerden gemildert hat. Ich werde mir weitere Sauger besorgen!

Vorteile

Form

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF634/27 Anti-colic Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF634/27 Anti-colic Sauger verfasst

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Mildert die Koliken

Der SCF634/27 Anti-colic Sauger hat einen deutlichen Effekt gezeigt. Zuvor hat mein Baby nach dem die Milch eingenommen worden ist an sehr starken Krämpfen gelitten. Das weinen und schreien ging bis zu eine Stunde am Stück. Mit dem Phillips Sauger hat es deutlich abgenommen. Auch wenn meine Kleine zunächst sich etwas an den neuen Sauger gewöhnen musst, hat sie die Umstellung im Großen und Ganzen gut angenommen. Sie weint zwar immer noch, nachdem sie Milch zu sich genommen hat, aber deutlich weniger, kürzer und weniger laut. Ich bin von diesem Produkt überzeugt und kann es weiterempfehlen.

Vorteile

Effektiv

Nachteile

Umstellung kann eventuell etwas schwierig sein für das Baby.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF634/27 Anti-colic Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF634/27 Anti-colic Sauger verfasst

02/12/2022

Deutschland

Deutschland

Keine Bauchschmerzen mehr

Diese Sauger dürfte meine Kleine testen. Meine Kleine hatte seit Geburt immer wieder Bauchschmerzen und wir haben schon mehrere Sauger ausprobiert, aber nichts half. Bis zu dem Moment, wenn wir diese von Philipps zum Testen bekommen haben. Die Flasche und die Sauger haben ein tolles Design und bequeme Form. Die Trinkerlöcher sind altersgerecht und weit genug. Die Anweisungen sind ganz klar, um die Luft nicht in die Flasche reinkommt. Die Flasche läuft nicht aus, wenn sie im Bett vergessen wurde Vorher hatte die Kleine nicht jeden Sauger angenommen, aber hier hatten wir keinerlei Probleme. Sie hat die Flasche sofort leer gemacht. Seitdem wir diese Flasche testen, hatten wir kaum noch Bauchschmerzen! Wir sind also sehr zufrieden und werden sie bestimmt weiter benutzen!

Vorteile

Keine Koliken mehr

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Diese Bewertung wurde für SCF634/27 Anti-colic Sauger verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF634/27 Anti-colic Sauger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.

  2. Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.

  3. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.

  4. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011