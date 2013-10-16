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Eingestellt
SCF655/27
Naturnah-Sauger
Variabler Nahrungsfluss
ab dem 3. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
2.8
von 5
78
Bewertungen
ivana
16/10/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
ich bin ein grosser fen von avent da der halt der flasche genial ist und natürich weil es kaum einen uterschid giebt zwischen den naturnahen saguern und der brust... und wen mein kleiner grösser wird kan ich ja nur die zusatz teile auf die flaschen anschrauben das er draus trinken kan genial...
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Marie201097
23/04/2020
België
Au top!
J’utilise ses biberons depuis le troisième mois de ma fille en allaitement mixte et tout se passe super bien, elle a maintenant 9 mois est passée au biberon et elle a toujours accepté ses biberons. Ils sont top! Pour celles qui sont déçues des tétines qui se fendent ou autres, sachez qu’une tétine ce change régulièrement (tous les mois), juste pour celles qui ne savent pas.
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Isabel111
25/10/2021
España
Lo mejor para pasar a cereales
La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011