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  • Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
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Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF655/27

2.8
| (78) Bewertungen
Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
Mit dem Philips Avent Natural-Sauger mit variablem Fluss können Sie die Durchflussmenge einfach durch Drehen der Flasche anpassen. Der Sauger verfügt über ein innovatives Blütendesign für ein naturnahes Trinkverhalten Ihres Babys und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Die Flasche nach dem Vorbild der Natur

  • Naturnah-Sauger

  • Variabler Nahrungsfluss

  • ab dem 3. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.8

von 5

78

Bewertungen

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

ich bin ein grosser fen von avent da der halt der flasche genial ist und natürich weil es kaum einen uterschid giebt zwischen den naturnahen saguern und der brust... und wen mein kleiner grösser wird kan ich ja nur die zusatz teile auf die flaschen anschrauben das er draus trinken kan genial...

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Diese Bewertung wurde für SCF655/27 Natural-Sauger verfasst

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23/04/2020

België

België

Au top!

J’utilise ses biberons depuis le troisième mois de ma fille en allaitement mixte et tout se passe super bien, elle a maintenant 9 mois est passée au biberon et elle a toujours accepté ses biberons. Ils sont top! Pour celles qui sont déçues des tétines qui se fendent ou autres, sachez qu’une tétine ce change régulièrement (tous les mois), juste pour celles qui ne savent pas.

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Diese Bewertung wurde für SCF655/27 Tétine Natural verfasst

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25/10/2021

España

España

Lo mejor para pasar a cereales

La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina

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Diese Bewertung wurde für SCF655/27 Tetina Natural verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011