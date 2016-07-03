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Eingestellt

Philips Avent2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

SCF708/00

3
| (3) Bewertungen
Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen
Philips Avent Schalenset SCF708/00 für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen Ihres Kindes
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schalenset, das speziell für Kleinkinder entworfen wurde

Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen

  • Weiß

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

0 % BPA

Mikrowellenfest

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

3

Bewertungen

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Diese Bewertung wurde für SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden verfasst

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01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Diese Bewertung wurde für SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+) verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 