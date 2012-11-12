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Eingestellt
BPA-frei
4.1
von 5
19
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Jamy
12/11/2012
Deutschland
Verifizierter Käufer
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ninil72
12/11/2012
Deutschland
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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duundich
27/08/2012
Deutschland
Mein Sohn liebt es!
Mein Sohn und ich sind sehr begeistert von dem Produkt! Die Größe und Form des Löffels sind optimal. Durch die flache Form ist es überhaupt kein Problem, dass die Speise auch komplett im Mund landet. Die Gabel haben wir noch nicht ausprobieren können, aber bald wird auch diese benutzt. Dazu muss ich sagen, dass der Löffel auch für andere Sachen gut zugebrauchen ist, nämlich das Herumkauen auf dem Griff. Beim Zahnen sehr hilfreich. ;-) Die Teller sind klasse. Durch die Antirutsch-Unterseite passiert kein Unglück auf dem Tisch. Ich bin ein begeisterter Fan von Avent/Philips und es hat mich nicht enttäuscht. Auf jeden Fall zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.