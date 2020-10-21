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Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Kann ich die Philips Avent Produkte sterilisieren?
Kann ich den Becher für Getränke mit Kohlensäure, Fruchtfleisch oder heiße Getränke verwenden?
Ist das Produkt spülmaschinenfest?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?
Philips Avent Schnabelbecher reinigen/sterilisieren
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