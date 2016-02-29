Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
SCF753/05
Trinken ohne Tropfen
260 ml
ab dem 12. Monat
Harter Trinkschnabel
Kein Kleckern! Das neue zum Patent angemeldete Ventil stellt sicher, dass Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht.
Entfernen Sie einfach das Ventil, und aus dem Schnabelbecher wird ein Becher für reguläres Trinken.
Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.
3.4
von 5
59
Bewertungen
UmmAdam
29/02/2016
Deutschland
Tolle Flasche
Meine Tochter ( 9 Monate) kann super aus dem Becher trinken und er ist absolut tropf und Auslaufsicher. hatten bereits Becher von anderen Herstellern getestet, aber leider da nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Basquetman58
07/11/2020
España
Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses
Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.
Vorteile
Todo
Nachteile
nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/05 Vaso con boquilla verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/05 Vaso con boquilla verfasst
Bebby
06/09/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Lekt echt niet!
Makkelijk te reinigen, en de peuter kan eenvoudig makkelijk zelf drinken.
Vorteile
Shockproof
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/03 Beker met drinktuit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/03 Beker met drinktuit verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.