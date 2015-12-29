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Eingestellt
SCF760/00
260 ml
ab dem 12. Monat, mit Trinkhalm
3.9
von 5
22
Bewertungen
Poni
29/12/2015
Deutschland
Der beste Becher für meine Kinder
Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF760/00 Strohhalmbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF760/00 Strohhalmbecher verfasst
Blubbsi
12/09/2014
Deutschland
schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher
Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF760/00 Strohhalmbecher verfasst
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mamanetti
12/09/2014
Deutschland
schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher
Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.