Da wir schon mehrere Trinkbecher ausprobiert haben und immer was daneben ging, gerade beim Transport und ich meinem Sohn so langsam das trinken aus einem normalen Becher beibringen wollte, haben wir uns vor etwa 4 Monaten für diesen Becher entschieden. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Trinkbecher und würde ihn auf jedenfall weiter empfehlen! Beim Transport ist er dicht, nichts läuft aus, wenn das Kind jedoch mit dem Finger auf die Kante drückt und den Becher schräg hält, dann läuft es leider. Jedoch ist er sonst auslaufsicher und das Kind kann super aus dem Becher trinken! Mein Sohn wurde die ersten Tage leider etwas nass, da er sich erstmal daran gewöhnen musste, aber nach und nach lief es besser und nun hat er es vollkommen raus! Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen! Auch das reinigen ist sehr einfach! Ich bin begeistert! :)