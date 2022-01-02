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Becher mit flexiblem Strohhalm
300 ml
ab dem 12. Monat
1er-Pack
Selbständiges Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. Wir unterstützen Kinder auf ihrem Weg zum selbstständigen Trinken, sodass der Übergang vom Stillen oder der Flasche zu einer offenen Tasse einfach gestaltet wird. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften zusammen und haben unsere verschiedenen Lösungen mit Saugern, weichen und harten Trinkschnäbeln, Strohhalmen und Bechern zum Trinken am gesamten Rand so entwickelt, dass sie sich der Entwicklung Ihres Kindes anpassen und die neuentwickelten motorischen und Trinkfähigkeiten unterstützen. Bei der Entwicklung unserer erstklassigen Lösungen stehen Komfort und Hygiene an erster Stelle.
Der 300-ml-Becher hat die perfekte Größe, um Ihr Kind den ganzen Tag und während Aktivitäten mit Flüssigkeit zu versorgen. Der aufklappbare Deckel hält den Strohhalm unterwegs hygienisch sauber. Dank der ergonomischen Form und rutschfesten Oberfläche ist er für kleine Hände leicht zu greifen, damit Ihr Kind bequem selbstständiges Trinken erlernen kann.
Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.
4.1
von 5
279
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Mel1303
02/01/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Ein tolles Produkt
Unserem kleinen hat es sehr gut gefallen. Er kann es gut in seinen Händen halten. Es tropft nicht und ist verschließbaren. Auch die Optik hat überzeugt.
Vorteile
Es tropft nicht. Ist verschließbar. Gut zu halten.
Nachteile
Nichts
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF798/00 Strohhalmbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ak20007
16/12/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Einfach genial!
Der Becher hat meinem Kind (1 Jahr 4 Monate) sofort gefallen: das süße Dinosaurier-Design, intensive grüne Blickfang-Farbe und die bequeme Form fürs Halten. Das Gewicht ist auch genau das richtige für kleine Hände, bzw. nicht zu schwer fürs Hochheben und Tragen. Alle Teile sind zudem spülmaschinenfest. Was mir besonders gefällt, ist der festsitzende Gummiring drin. Mit anderen NoName-Becher hatte ich ständig das Problem mit dem Verrutschen des Rings und wenn man beim Befüllung des Bechers nicht aufgepasst, läuft das Wasser beim nächsten Umkippen sofort aus. Mit Philips Becher hatten wir das Problem niemals gehabt. Der Philips Strohhalmbecher ist absolut empfehlenswert und ich werde diesen jederzeit wieder kaufen.
Vorteile
Bequem, praktisch, zuverlässig
Nachteile
Keine entdeckt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF798/00 Strohhalmbecher verfasst
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Maedmexx
15/12/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Strohhalmtrinkbecher funktioniert sehr gut
Der Trinkbecher ist schön handlich, meine Tochter kommt damit super zurecht. Kann ihn allein öffnen und schließen. Der Strohhalm ist so gebogen, dass fast alle Flüssigkeit getrunken werden kann, ohne den Becher sehr schräg zu halten. Dass einzige Manko ist, dass etwas Flüssigkeit im Endstück verbleibt und beim schließen ein wenig ausläuft. Sonst ein rundum gelungenes Produkt.
Vorteile
Richtige Größe, passt in Kinderhände
Nachteile
Etwas Flüssigkeit läuft aus dem Strohhalmende aus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF798/00 Strohhalmbecher verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
90 % von 200 US-Kinderzahnärzten bestätigen, dass das Design unseres Strohhalmbechers eine gesunde Dentalentwicklung fördert. 89 % bestätigen, dass das Trinken mit einem Strohhalm die Mundmuskulatur fördert (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016). Entwickelt in Zusammenarbeit mit Logopäden, Zahnärzten, Ergonomen und Hebammen.