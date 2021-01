Philips Avent Becher passen sich der Entwicklung Ihres Kindes an

Das selbstständige Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung Ihres Kindes. Wir möchten den Übergang vom Stillen oder der Flasche zum Schnabelbecher so leicht und angenehm wie möglich gestalten. Zusammen mit medizinischen Fachkräften haben wir sichergestellt, dass jede von uns entwickelte Flasche und jeder Becher die Entwicklung der motorischen und Trinkfähigkeiten Ihres Kindes stimuliert und unterstützt. Egal ob Ihr Kleinkind einen Sauger, einen weichen oder harten Trinkschnabel, einen Trinkhalm oder einen Becher zum Trinken am gesamten Rand verwendet, wir versichern Ihnen, dass wir bei der Entwicklung unserer Becher immer die Bedürfnisse Ihres Kindes berücksichtigt haben. Unsere Trinkbecher sind hochwertig und natürlich BPA-frei/0 % BPA.