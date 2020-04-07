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My Grippy Schnabelbecher
300 ml
ab dem 9. Monat
1er-Pack
Es geht nichts über ein aufregendes Abenteuer – fragen Sie einfach Ihr Kind. Dieser auslaufsichere Schnabelbecher für unterwegs sorgt für Trinken ohne Kleckern. Mit dem speziellen Ventil kommt nur dann Flüssigkeit aus dem Becher, wenn Ihr Kind trinkt. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass etwas ausläuft oder der Becher umkippt. Und das bestätigen nicht nur wir – 91% der Mütter sind sich einig, dass dieser Becher auslaufsicher ist.*
Kleinkinder benötigen einen angenehm und leicht zu benutzenden Trinkschnabel, der nicht nur schonend für Zahnfleisch und Gaumen ist, sondern auch wachsenden Zähnchen standhält. My Grippy Trinkbecher liefert beides dank seinem weichen, beißfesten Trinkschnabel.
Durch das grifffeste Design erlernt Ihr Kleinkind das selbständige sichere Trinken in kürzester Zeit. Kleine Hände können den Becher durch die ergonomische Form und die rutschfeste Struktur bequem greifen.
4.4
von 5
121
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Liah
07/04/2020
Suisse
Sehr zufrieden
Zu 100% Auslauf sicher, top. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für - SCF802/01 Weicher, beißfester Schnabelbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für - SCF802/01 Weicher, beißfester Schnabelbecher verfasst
Hirschkäfer
18/10/2022
Deutschland
Optimal für klein und groß
Mittlerweile haben wir die Becher seit einigen Jahren - mein Sohn ist 7, und hat den Becher noch jeden Abend am Bett stehen. Ja, natürlich könnte er aus einer normalen Flasche trinken. Oder aus einem Glas oder Becher. Aber da ist ihm schon manchmal ein Missgeschick passiert - und jetzt, im Hochbett, fehlt manchmal einfach die sichere Ablage. Auch wird er oft "richtig wach", wenn er seine Flasche nachts aufschrauben muss. Das alles ist mit dem Becher von avent viiiel besser. Jeden Abend schnappt er sich einen farbenfrohen Becher (wir haben mittlerweile 5 für 3 Personen...), füllt sich frisches Wasser ein - und legt ihn neben das Kopfkissen. Noch nie in all den Jahren ist da etwas ausgelaufen! Der Griff zum Wasser klappt im Halbschlaf. Auch auf längeren Autofahrten sind die Becher unverzichtbar. Die Trinkmenge ist auch für uns Erwachsenen ausreichend groß - und es kleckert nichts. Als wir während der Corona-Infektion alle mehr oder weniger lagen, konnte der Becher mit Tee seinen Vorteil (trinken im Liegen) ausspielen. Und auch ich nutze ihn grad, da ich nach einem Unfall erst einmal hauptsächlich liegen muss. Ich hatte den Becher sogar mit im Krankenhaus - und zog neidische Blicke des Personals auf mich. Auch wenn es sich hier nur um Trinklernbecher handelt, sollte Philips dringend über ein Angebot für Erwachsene / im PflegeBereich nachdenken. Die Becher sind Gold wert!!!-
Vorteile
Trinken in jeder Lage, tropft nicht, keine Baby-Designs
Nachteile
Neue Farben wären mal toll...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel verfasst
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Nadi20
04/11/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Schnabelbecher!
Wir nutzen diesen Schnabelbecher total gerne. Wir haben derzeit den Schnabel ab 6 Monate in Benutzung, da mein Sohn noch keine 9 Monate alt ist, aber er mag die Form des Fläschchens total. Er kann sie richtig gut alleine halten durch die schlanke Form in der Mitte. Wir lieben die Avent Flaschen alle und würden Sie daher immer wieder kaufen und weiter empfehlen.
Vorteile
* gut zu halten * tolle Form * tolle Optik * top Qualität
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel verfasst
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Diese Bewertung wurde für - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Unabhängige Heimtests in Großbritannien, Sept. 2013