Ich habe den Philips Avent Trinklernbecher (fester Schnabel) kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und gebe ein komplett ungesponsortes Testurteil ab. Der Becher ist- neben einem sehr chicen Design- unglaublich leicht zu bedienen und wahnsinnig robust. Unser Nachwuchs hat ihn mehrfach aus Spaß auf den Boden geworfen und nichts ist passiert. Nicht einmal das Getränk tropft aus- auch nicht bei heftigem Schütteln oder auf den Kopf stellen. Wir haben u. A. die (separat) erwärmte Frühstücksmilch darin serviert- kein Abfärben, kein Verformen, kein Geruch war zu bemerken. Die Füllmenge paßt perfekt- nicht zuviel, nicht zu wenig. Der Becher läßt sich ganz easy mit Wasser reinigen und dabei in seine Einzelteile zerlegen. Die Kids selber können ihn nicht aus Neugier heraus auseinandernehmen- Goldes wert! Die ergonomische Form erlaubt ein tolles Handling für kleine Kinderhände. Wir hatten den schönen, grünen Becher und die erste Reaktion unseres Kleinen- beim Überreichen- war ein breites Lächeln und mehrere Küsschen, die er ihm gegeben hat. Muß ich noch mehr sagen ;-)) ?!