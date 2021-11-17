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  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
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Eingestellt

Philips AventAirFree™ Ventil

SCF819/01

2.8
| (13) Bewertungen
Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
Mit dem AirFree Ventil schluckt Ihr Baby weniger Luft, da der Sauger beim Füttern voll Milch bleibt. Wenn Ihr Baby weniger Luft schluckt, können Sie verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

  • 1 Stck.

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Der Sauger bleibt voll Milch, selbst bei horizontaler Haltung, sodass dein Baby in einer natürlicheren, aufrechten Position trinken kann. Dies hilft, Reflux und das Schlucken von Luft zu reduzieren und macht das Stillen angenehmer für dich und dein Kind.

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Unser einzigartiges AirFree™ Ventil entfernt die Luft aus dem Sauger, sodass dein Baby beim Trinken weniger Luft schluckt. Dies kann Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.

Leichte Reinigung und leichter Zusammenbau, da das AirFree™ Ventil nur aus einem Teil besteht

Leichte Reinigung und leichter Zusammenbau, da das AirFree™ Ventil nur aus einem Teil besteht

Das AirFree™ Ventil kann ganz einfach auf jede Philips Avent Klassik+ und Anti-colic-Flasche aufgesetzt werden. Da das Ventil nur aus einem Teil besteht, ist die Reinigung zudem ein Kinderspiel.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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2.8

von 5

13

Bewertungen

4

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF819/01 AirFree™-ventiel verfasst

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20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für SCF819/01 AirFree™-ventiel verfasst

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09/03/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend

We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.

Vorteile

Goed prijs, werkt goed

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für SCF819/01 AirFree™-ventiel verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Mit dem AirFree™ Ventil schluckt Ihr Baby weniger Luft. Der Sauger bleibt voll Milch, auch in der aufrechten Fütterposition. Wenn Ihr Baby weniger Luft schluckt, können Sie verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.

  2. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys.

  3. Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.