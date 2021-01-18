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Dampfgaren, pürieren und servieren
Gesundes Dämpfen
Mahlzeiten leicht gemacht
Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere Dampfzirkulationstechnologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.
Mit diesem Babynahrungszubereiter ist es ganz einfach, Babynahrung zuzubereiten, denn Dampfgaren und Mixen werden hier vereint. Garen Sie die Zutaten, mixen Sie sie anschließend, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist, und servieren Sie sie.
Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten aus Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten bis hin zu festerer Nahrung – dieser Babynahrungszubereiter macht das Zubereiten gesunder Babynahrung für jede Entwicklungsstufe ganz einfach.
3.8
von 5
25
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Nancy V
18/01/2021
België
Verifizierter Käufer
Super handig
Snel een gezonde maaltijd voor baby/peuter. Alles in 1 pot, stomen en mixen, klaar! De pot is groot genoeg om 2 porties gelijktijdig te maken, één om in te vriezen of één voor de volgende dag.
Vorteile
handig 1 pot
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker verfasst
Samama
20/11/2017
Nederland
Teil der Aktion
Wat een handig keuken gadget!
Wat een handige gadget! Mijn kleintje is best een hongerige baby en eten moet dan ook snel klaarstaan als hij trek heeft. Groente zoals een stukje vis, pompoen, aardappel, wortel en courgette (voor fruithapje: appel/peer en bij het mixen een banaan erbij) snij ik in blokjes, giet het nodige aantal cl (meestal glas water) in het waterreservoir en de blokjes in het stoomcabinetje en bijna klaar is kees. Ik kan in de tussentijd nog even met mijn baby spelen/afleiden tot het klaar is. En intussen hoef ik me ook geen zorgen te maken over mijn andere kleuter die door het huis en keuken heen rent. Geen gevaarlijke hete pannen, kokend water of vuur. Het duurt ongeveer 10 min om het te laten stomen. Zodra het klaar is met stomen gaat het apparaat vanzelf uit wat ik overigens een super veilig eigenschap vind! Het gestoomde water wordt opgevangen door de blender. Je krijgt er een handige spatel/lepel bij, die dien je te gebruiken om het eten uit de blender te halen en het stoomvergiet met het eten uit de blender te halen. Dat doe je door de spatel aan de bovenkant van t vergietje in de platte opening te steken en het eruit te steken aan de andere kant. Dan kun je het hete stoomcabinetje makkelijk eruit tillen. Vervolgens gooi je het gestoomde water uit de blender en de gestoomde groentes weer in de blender (van het apparaat zelf, dus geen gedoe meer met staafmixers, bekers en blenders!) en.... mixen maar! Binnen een kwartier versgemaakte babyvoeding en dat allemaal met maar 1 apparaat! Geen e-nummer potjes meer uit de winkel maar lekker huisgemaakt! En geen excuusjes meer voor de Papa's want die kunnen het nu ook!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker verfasst
Michelle1988
14/11/2017
Nederland
Teil der Aktion
Top product
Ideaal om gezonde babyvoeding mee te maken. In een handomdraai maak je voor meerdere keren eten. En doordat het apparaat ook makkelijk schoon te maken is, is het ook niet vervelend om hem te gebruiken
Diese Bewertung wurde für SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.