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Gesundes Dämpfen
Dampfgaren und Mixen in einem Becher
Einfach zu handhaben und reinigen
Tipps zum Füttern und Rezepte
Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.
Alles, was Sie zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigen, finden Sie in einem einzigen Becher. Sobald Ihre Zutaten dampfgegart sind, müssen Sie nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass Sie die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren können.
Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten aus Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten bis hin zu festerer Nahrung – unser 2-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt Sie bei der Zubereitung vielfältiger Mahlzeiten für jede Entwicklungsstufe.
4.1
von 5
223
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Düsselfüchse
29/04/2017
Suisse
Gutes Produkt
Das Gerät ist super. Nur währen mehr rezepte Wünschenswert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
SwissShadow
29/04/2017
Suisse
Gutes Produkt
Das Gerät ist super. Nur währen mehr rezepte Wünschenswert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Herschi
09/01/2021
Deutschland
Super einfache und schnelle Zubereitung
Mir gefällt sehr die einfache Handhabung die sogar meine 10 Jährige bedienen kann. Ich finde die schnelle Zubereitung Klasse, schonendes Garen und alle Nährstoffe sind im Brei ! Etwas störend ist das kurze Kabel da ich leider nicht so viele Steckdosen in meiner Küche habe. Preis Leistung ist in Ordnung.
Vorteile
Schnelle , Einfache Verarbeitung
Nachteile
Kurze Kabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.