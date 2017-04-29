Ich bin absolut begeistert von diesem Gerät! Eigentlich bin ich der typische Gläschen-Käufer und wollte nur mal ausprobieren ob frisch gekocht wirklich besser schmeckt! Seit zwei Wochen gibt es jetzt nur noch frischen Brei aus unserem neuen Lieblingsgerät für meine 6 Monate alte Tochter! Es geht schnell, ist einfach und schmeckt tatsächlich besser! Viele bemängeln, dass man keine großen Mengen mit dem Gerät vorkochen kann - na das ist ja aber auch nicht Sinn und Zweck dieser Sache! Der Grundgedanke war ja sicherlich die frische Zubereitung und ich bin froh, dass das Gerät gerade deshalb schön klein und kompakt ist und nicht so viel Platz beansprucht! Das Einzige was man wirklich bemängeln muss, ist die Lautstärke des Mixers! Das ist schon sehr extrem aber dafür kann man den Brei so fein und glatt pürieren - das kriegt kein Pürierstab so hin! Alles in allem also ein sehr gelungenes Gerät und eine geniale Idee von Philips!