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Philips AventBecher zur Nahrungsaufbewahrung

SCF876/02

3.3

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einfache Aufbewahrung frischer Mahlzeiten

Entwickelt für den gesunden Philips Avent 4-in-1-Babynahrungszubereiter. Kinderleichtes Portionieren, Aufbewahren, Auftauen und Aufwärmen gesunder Babynahrung.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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4-in-1-Babynahrungszubereiter

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SCF875/04

Einfache Aufbewahrung frischer Mahlzeiten

  • 2 Mehrwegbecher z. Nahrungsaufbewahrung

  • Für gesunden Babynahrungszubereiter

Müheloses Auftauen und Aufwärmen von Nahrung

Müheloses Auftauen und Aufwärmen von Nahrung

Entwickelt für den gesunden Philips Avent 4-in-1-Babynahrungszubereiter. Kinderleichtes Auftauen und Aufwärmen von aufbewahrter Nahrung

Bewahren Sie Nahrung in der für Ihr Kind richtigen Portionsgröße auf.

Bewahren Sie Nahrung in der für Ihr Kind richtigen Portionsgröße auf.

Bewahren Sie Nahrung in der für Ihr Kind richtigen Portionsgröße auf.

Verschlussdeckel bewahren Aroma und Frische.

Verschlussdeckel bewahren Aroma und Frische.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.3

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Vorteile

Qualità, prezzo

Nachteile

Recipiente con becco poco pronunciato

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi verfasst

Datum der Verwendung 2020-05-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi verfasst

Datum der Verwendung 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst

Datum der Verwendung 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst

Datum der Verwendung 2022-12-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung verfasst

Datum der Verwendung 2022-12-29

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 