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Eingestellt
Alle wicht. Produkte für die Babypflege
Vollständiges Set
Jungen und Mädchen
Messen Sie die Temperatur Ihres Babys schnell, komfortabel und genau. Das Digitalthermometer bietet professionelle Genauigkeit*, und die flexible Spitze sorgt für zusätzlichen Komfort für Sie und Ihr Baby.
Dieses strukturierte Set bietet Platz für zusätzliche Babypflegeprodukte, ist aber dennoch kompakt und praktisch, um es mitzunehmen. Ideal für Reisen und das Kinderzimmer.
Der Nasensauger hilft, die Atemwege Ihres Babys zu befreien, damit es sich gut fühlt und besser schlafen kann.
4.6
von 5
157
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Sapo45
20/04/2020
Deutschland
Super für die Erstausstattung
Ich habe mir das set selbst gekauft als unser Zwerg unterwegs war. Bin super zufrieden alles mit bei und in der Case super für unterwegs.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Anassy
18/01/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Super Pflegeset
Also ich habe dieses Set in Rahmen eines kostenlosen Produkttest erhalten und kann nur sagen ich bin einfach begeistert. Das Design ist wunderschön und Kindergerecht und die Qualität einwandfrei. Meine kleine hat ganz gespannt zu geguckt was Mama da macht und hat garnicht viel genörgelt wie sonst. Beeindruckt bin ich einfach von der Klingenqualität des knipsers und der Schere ohne viel hin und her ist die Nagelpflege damit ganz einfach selbst mein Mann hat sich mit der abgerundeten Schere mal dran getraut :) Das fieberthermometer haben wir auch getestet und sind auch da von der einfachen Handhabung begeistert. Das fingerhütchen für das Zahnfleisch ist etwas was meiner Tochter sehr gefiel da sich dort die Zähnchen grade durch pressen. Also alles in allem einfach super wie nicht anders zu erwarten. Absolute Kaufempfehlung
Vorteile
Es gibt keine Nachteile das Produkt ist einfach super und hat nur Vorteile
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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shiralina
15/01/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Das Produkt überzeugt voll und ganz
Ich habe das Avent Babypflege-Set von Philips kostenlos zugeschickt bekommen. Ich habe mich dafür entschieden, da ich zum ersten Mal Mami geworden bin und einfach mal testen wollte, was es so für Optionen gibt. Es überzeugt mich wirklich voll und ganz. Die Haarbürste ist sehr hochwertig und weich und total angenehm für mein Baby. Auch das Thermometer funktioniert klasse. Jedes einzelne Produkt aus dem Set ist in Verwendung und ich bin zufrieden!
Vorteile
Alles beisammen was man benötigt, gut für unterwegs
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
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