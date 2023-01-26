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1 Flasche
125 ml
Sauger mit langsamer Durchflussrate
0 bis 3 Monate
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Die ergonomische Flasche kann für höchsten Komfort beim Füttern aus allen Winkeln leicht gehalten werden – sowohl von deinen als auch von kleinen Händen.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
4.7
von 5
229
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Nena1822
26/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Keine Bauchschmerzen mehr
Ich fand zwar das alte Design in blau besser als grau aber der Nuckel Aufsatz ist wesentlich besser geworden und egal wie heiß es war oder ob Wasser oder Milch drin war es lief und tropft nix aus beim umdrehen oder schütteln, leicht und klein genug für Babyhände die gern selber halten und das beste sie hatte keine Bauchschmerzen mehr
Vorteile
Keine Bauchschmerzen,klein und leicht
Nachteile
Design
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY670 Babyflasche mit Airfree Ventil 125ml, Sauger 2 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Doojob
24/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Tolle Produkte
Die Flaschen wurden alle gut angenommen ,es gab anfangs nicht so den Bedarf, Brust war angenehmer für's Kind.war aber eine Erleichterung für meine Frau .
Vorteile
Einfache Handhabung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY670 Babyflasche mit Airfree Ventil 125ml, Sauger 2 verfasst
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Chrissi_113
22/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gut
Wir haben die Flaschen über einen Produkttest erhalten, zuvor haben wir die Vorgänger Philips Avent genutzt. Wir sind sehr überrasch, überzeugt von den neuen Flaschen unsere Tochter hat sie sehr gut und schnell angenommen. Die Flasche eignen sich gut für Milch, Saft und Tee. Sie liegen liegen sehr gut in der Hand durch ihre Flaschenform.
Vorteile
Liegen gut in der Hand und lassen sich gut reinigen
Nachteile
Keine Auffälligen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY670 Babyflasche mit Airfree Ventil 125ml, Sauger 2 verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen.