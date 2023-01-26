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  • Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Problemen beim Füttern.
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Philips Avent Natural ResponseBabyflasche mit Airfree Ventil 125ml, Sauger 2

SCY670/01

4.7
| (229) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Problemen beim Füttern.
Für ruhiges und bequemes Füttern. Der Natural Response Sauger unterstützt den einzigartigen Rhythmus deines Babys beim Saugen, Schlucken und Atmen, während das AirFree Ventil dafür sorgt, dass keine Luft in seinen Magen gelangt. Dies gewährleistet einen besonderen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.*

Entwickelt für zusätzlichen Schutz vor Problemen beim Füttern.

  • 1 Flasche

  • 125 ml

  • Sauger mit langsamer Durchflussrate

  • 0 bis 3 Monate

Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Auch für kleine Hände leicht zu halten

Auch für kleine Hände leicht zu halten

Die ergonomische Flasche kann für höchsten Komfort beim Füttern aus allen Winkeln leicht gehalten werden – sowohl von deinen als auch von kleinen Händen.

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

229

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

26/01/2023

Deutschland

Deutschland

Keine Bauchschmerzen mehr

Ich fand zwar das alte Design in blau besser als grau aber der Nuckel Aufsatz ist wesentlich besser geworden und egal wie heiß es war oder ob Wasser oder Milch drin war es lief und tropft nix aus beim umdrehen oder schütteln, leicht und klein genug für Babyhände die gern selber halten und das beste sie hatte keine Bauchschmerzen mehr

Vorteile

Keine Bauchschmerzen,klein und leicht

Nachteile

Design

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY670 Babyflasche mit Airfree Ventil 125ml, Sauger 2 verfasst

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24/01/2023

Deutschland

Deutschland

Tolle Produkte

Die Flaschen wurden alle gut angenommen ,es gab anfangs nicht so den Bedarf, Brust war angenehmer für's Kind.war aber eine Erleichterung für meine Frau .

Vorteile

Einfache Handhabung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY670 Babyflasche mit Airfree Ventil 125ml, Sauger 2 verfasst

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22/01/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Wir haben die Flaschen über einen Produkttest erhalten, zuvor haben wir die Vorgänger Philips Avent genutzt. Wir sind sehr überrasch, überzeugt von den neuen Flaschen unsere Tochter hat sie sehr gut und schnell angenommen. Die Flasche eignen sich gut für Milch, Saft und Tee. Sie liegen liegen sehr gut in der Hand durch ihre Flaschenform.

Vorteile

Liegen gut in der Hand und lassen sich gut reinigen

Nachteile

Keine Auffälligen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY670 Babyflasche mit Airfree Ventil 125ml, Sauger 2 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen.