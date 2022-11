Der Sauger gibt Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt

Der Natural Response Sauger passt sich dem natürlichen Saugrhythmus Ihres Babys an und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert die Milch ebenso.