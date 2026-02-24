Wir haben die Avent Baby Natural Response nighttime Flasche ausprobiert und sind begeistert. Die Flasche hat eine große Öffnung und lässt sich sehr gut reinigen. Die Flasche ist gleich und lässt sich gut füllen. Der Leuchtring den man am Tag einfach ins Licht legt oder wenn es schnell gehen muss unter einer Lampe auflädt ist sehr praktisch in der Nacht. Man kann auch im Dunkeln erkennen wie viel das Baby schon getrunken hat. Der Ring kann abgenommen werden und auch auf andere Aventsflaschen aufgesteckt werden. Durch die kleinen Griffmulden die auf der Flasche sind kann man die Flasche sehr gut halten. Der Natural response Sauger imitiert die Brust der Mama und gibt die Milch aus der Flasche nur dann ab wenn das Baby aktiv saugt. Ohne den Saugimpuls kommt nichts aus dem Sauger. Ein sehr positiver Aspekt dabei ist dass das Baby beim Saugen auch gut atmen kann , da der Sauger auch ein Ventil hat . Wir finden die Flasche toll. Auch das Motiv gefällt uns sehr gut.