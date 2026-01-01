Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys Der Natural Response Sauger gibt nur Milch aus, wenn dein Baby aktiv trinkt. So können Babys wie an der Brust in ihrem eigenen Rhythmus trinken und du kannst mühelos Stillen und Fläschchenernährung kombinieren. Den richtigen Sauger zu wählen, ist wichtig. Weitere Informationen findest du unten.