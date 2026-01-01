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    • Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys

      Philips Avent Natural Response Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate

      SCY903/81

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

      • Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.
      • Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger
      • Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen
      • Leuchtet für leichteres Füttern bei Nacht
      • Ausreichend Licht für eine ganze Mahlzeit
      Alle Vorteile ansehen

      Philips Avent Natural Response Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate

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      Natural Response
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      Natural Response

      Babyflasche für die Nacht, mittlere Durchflussrate

      Gesamtzeit

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      Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys

      Der Natural Response Sauger gibt nur Milch aus, wenn dein Baby aktiv trinkt. So können Babys wie an der Brust in ihrem eigenen Rhythmus trinken und du kannst mühelos Stillen und Fläschchenernährung kombinieren. Den richtigen Sauger zu wählen, ist wichtig. Weitere Informationen findest du unten.
      Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

      Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

      Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.

      Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

      Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

      Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

      Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

      Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

      Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

      Leuchtet für leichteres Füttern bei Nacht

      Leuchtet für leichteres Füttern bei Nacht

      Der Ring leuchtet im Dunkeln leicht, damit du dein Baby leichter füttern kannst und den Fortschritt so ungestört wie möglich verfolgen kannst, selbst bei schlechten Lichtbedingungen.

      Ausreichend Licht für eine ganze Mahlzeit

      Ausreichend Licht für eine ganze Mahlzeit

      Der Leuchtring wird durch Tageslicht oder Innenbeleuchtung aufgeladen und braucht nur eine Stunde, um für die nächste Fütterung deines Babys mit der Flasche wieder zu leuchten.

      Entwickelt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren.

      Entwickelt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren.

      Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

      Das tropfsichere Design des Saugers verhindert, dass dein Baby sich verschluckt

      Das tropfsichere Design des Saugers verhindert, dass dein Baby sich verschluckt

      Unser neuer, tropffreier Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt und ermöglicht so einen reibungslosen Wechsel zwischen Brust und Flasche.

      So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

      So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

      Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.

      Benutzerfreundlich, leicht zu reinigen und schnell zusammenzusetzen

      Benutzerfreundlich, leicht zu reinigen und schnell zusammenzusetzen

      Der breite Flaschenhals ermöglicht ein einfaches Auffüllen und eine einfache Reinigung. Die Flasche besteht nur aus wenigen Teilen für ein schnelles und einfaches Zusammensetzen.

      Auch für kleine Hände leicht zu halten

      Auch für kleine Hände leicht zu halten

      Die ergonomische Flasche ist einfach zu halten und gut zu greifen - auch für kleine Hände.

      Kompatibel mit dem Philips Avent Sortiment

      Kompatibel mit dem Philips Avent Sortiment

      Kombiniere unsere Milchpumpe, Flaschen und Becher nach Belieben, und kreiere so das für dich und dein Baby optimale Produkt.

      Natural Response Sauger und Flaschen sind BPA-frei*.

      Natural Response Sauger und Flaschen sind BPA-frei*.

      Die Philips Avent Natural Response Flaschen und Sauger werden aus BPA-freiem* Material hergestellt.

      Lasse deinem Baby Zeit für die Umgewöhnung

      Lasse deinem Baby Zeit für die Umgewöhnung

      Unsere neuen Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.

      Entdecke alle unsere Flaschen

      Entdecke alle unsere Flaschen

      Unsere Flaschen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den Bedürfnissen deines Babys besser gerecht zu werden. Wähle aus einer Reihe von Optionen, um die perfekte Passform für dein Baby zu finden und so Komfort und Bequemlichkeit für jede Entwicklungsstufe zu gewährleisten.

      Technische Daten

      • Material

        Sauger
        • Silikon
        • BPA-frei*

      • Lieferumfang

        260-ml-Babyflasche
        1  Stck.
        Sauger mit mittlerer Durchflussrate
        1 Stck.

      • Funktionen

        Leistungsmerkmale des Saugers
        • Naturnahes Trinken
        • Tropfsicheres Design
        • Weich und flexibel
        • Anti-colic-Ventil

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