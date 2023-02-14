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  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
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Philips Avent Natural ResponseBabyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate

SCY933/01

4.4
| (233) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

  • 1 Flasche

  • 240 ml

  • Saugerstufe 3

  • 3 bis 6 Monate

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.

Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Entwickelt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren.

Entwickelt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren.

Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

233

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

14/02/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gut

Kind nimmt es gut an. Qualität passt ideal. Gefühlsmäßig für unsere kleine einfach gut.

Vorteile

Qualität/ besondere Form

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/02 Babyflasche aus Glas 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/02 Babyflasche aus Glas 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst

24/01/2023

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Die Flaschen wurden alle gut angenommen ,es gab anfangs nicht so den Bedarf, Brust war angenehmer für's Kind.war aber eine Erleichterung für meine Frau .

Vorteile

Einfache Handhabung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst

22/01/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Wir haben die Flaschen über einen Produkttest erhalten, zuvor haben wir die Vorgänger Philips Avent genutzt. Wir sind sehr überrasch, überzeugt von den neuen Flaschen unsere Tochter hat sie sehr gut und schnell angenommen. Die Flasche eignen sich gut für Milch, Saft und Tee. Sie liegen liegen sehr gut in der Hand durch ihre Flaschenform.

Vorteile

Liegen sehr gut in der Hand und lassen sich gut reinigen

Nachteile

Keine Auffälligen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011