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1 Flasche
240 ml
Saugerstufe 3
3 bis 6 Monate
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
4.4
von 5
233
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Lili G
14/02/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Kind nimmt es gut an. Qualität passt ideal. Gefühlsmäßig für unsere kleine einfach gut.
Vorteile
Qualität/ besondere Form
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/02 Babyflasche aus Glas 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/02 Babyflasche aus Glas 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst
Doojob
24/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt
Die Flaschen wurden alle gut angenommen ,es gab anfangs nicht so den Bedarf, Brust war angenehmer für's Kind.war aber eine Erleichterung für meine Frau .
Vorteile
Einfache Handhabung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst
Chrissi_113
22/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gut
Wir haben die Flaschen über einen Produkttest erhalten, zuvor haben wir die Vorgänger Philips Avent genutzt. Wir sind sehr überrasch, überzeugt von den neuen Flaschen unsere Tochter hat sie sehr gut und schnell angenommen. Die Flasche eignen sich gut für Milch, Saft und Tee. Sie liegen liegen sehr gut in der Hand durch ihre Flaschenform.
Vorteile
Liegen sehr gut in der Hand und lassen sich gut reinigen
Nachteile
Keine Auffälligen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY933/01 Babyflasche 240ml, mittlere Durchflussrate verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011