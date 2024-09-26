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  • Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
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Philips Avent Natural ResponseSauger 5, extra schnelle Durchflussrate, 2er-Pack

SCY965/02

4.8
| (22) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

Unterstützt das individuelle Saugverhalten deines Babys

  • Natural Response Sauger

  • 2 Stück

  • Saugergröße 5

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt.

Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.

Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.8

von 5

22

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

26/09/2024

France

France

Bébé boit plus vite

Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon

Vorteile

Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS

Nachteile

Aucun

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Diese Bewertung wurde für Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide verfasst

19/09/2024

France

France

Parfait

J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!

Vorteile

Sa forme, sa douceur

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Diese Bewertung wurde für Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide verfasst

18/09/2024

France

France

Très bon produit

J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.

Vorteile

La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide verfasst

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Diese Bewertung wurde für Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.

  2. Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.

  3. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011