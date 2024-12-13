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Natural Response Sauger
2 Stück
Saugergröße 6
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
4.5
von 5
25
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Essiggurkentoast
13/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Von Kind angenommen, leicht zu waschen
Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.
Vorteile
Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,
Nachteile
Keine Angabe.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst
Tania525
10/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Ausgezeichnete Qualität
“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!
Vorteile
Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst
Oksi_G
08/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Toller Sauger – unser Baby liebt ihn
Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!
Vorteile
Flusskontrolle, Design, Anwendung
Nachteile
Reinigung ist schwieriger
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Im Vergleich zur bisherigen Verpackung.
Basierend auf jährlichen Verkäufen von Saugerpackungen weltweit unter Verwendung des Nettogewichts der Plastiksaugerhülle.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011