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SHB2515WT/10
Lied um Lied
Genießen Sie Freiheit. Diese In-Ear True Wireless Kopfhörer bieten dank ihrer tragbaren Ladetasche eine unglaubliche Wiedergabezeit von 100 Stunden. Genießen Sie Lied um Lied großartigen Sound und direkten Zugriff auf den virtuellen Assistenten Ihres Telefons. Hat jemand Road Trip gesagt?
6-mm-Treiber/geschlossen
Bluetooth®
Schwarz
Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.
3.7
von 5
24
Bewertungen
20/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klasse Kopfhörer
Toller Klang, einfach zu bedienen und halten sehr gut im Ohr
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2019-12-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2019-12-20
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-12
voltigeur
20/02/2021
France
Pour une utilisation douce
Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.
Vorteile
appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras
Nachteile
Pas trouvé pour l'instant
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2021-01-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2021-01-20