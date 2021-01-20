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2000 seriesIn-Ear True Wireless Kopfhörer

SHB2515WT/10

3.7

| (24) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Lied um Lied

Genießen Sie Freiheit. Diese In-Ear True Wireless Kopfhörer bieten dank ihrer tragbaren Ladetasche eine unglaubliche Wiedergabezeit von 100 Stunden. Genießen Sie Lied um Lied großartigen Sound und direkten Zugriff auf den virtuellen Assistenten Ihres Telefons. Hat jemand Road Trip gesagt?

Alle Vorteile anzeigen

Lied um Lied

  • 6-mm-Treiber/geschlossen

  • Bluetooth®

  • Schwarz

Mono-Modus, wenn Sie ein Ohr frei lassen möchten

Ohrstöpselkappen in den Größen klein, mittel und groß für perfekten Sitz

Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

24

Bewertungen

20/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Klasse Kopfhörer

Toller Klang, einfach zu bedienen und halten sehr gut im Ohr

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Verwendung 2019-12-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Verwendung 2019-12-20

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones verfasst

Datum der Verwendung 2021-02-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones verfasst

Datum der Verwendung 2021-02-12

20/02/2021

France

France

Pour une utilisation douce

Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.

Vorteile

appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras

Nachteile

Pas trouvé pour l'instant

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2021-01-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2021-01-20

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