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Eingestellt

Bluetooth-Headset

SHB3185BK/00

3.1

| (10) Bewertungen

Dynamische und satte Bässe kabellos

Der kabellose Philips Kopfhörer SHB3185 mit Bluetooth ermöglicht die einfache NFC-Kopplung mit einer Berührung. Von DJ-Kopfhörern inspiriertes Design und für aufstrebende Künstler entwickelt. Genießen Sie dank tragbarem und zusammenklappbarem Design stundenlang Musik, oder nehmen Sie ganz bequem Anrufe an.

Alle Vorteile anzeigen

Dynamische und satte Bässe kabellos

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Atmungsaktive Ohrpolster

Weiche, atmungsaktive Ohrpolster für langen Musikgenuss

Weiche, atmungsaktive Ohrpolster für langen Musikgenuss

Weiche, atmungsaktive Ohrpolster für langen Musikgenuss und Tragekomfort.

Leistungsstarke 32-mm-Treiber für dynamische und kräftige Bässe

Leistungsstarke 32-mm-Treiber für dynamische und kräftige Bässe

Leistungsstarke 32-mm-Treiber für dynamische und kräftige Bässe.

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Kopplung

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Kopplung

Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einem Tastendruck.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.1

von 5

10

Bewertungen

2

29/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great value / well deigned product

Great value for money, very comfortable to wear, easy to use and pair! Charges from laptop via USB / Mini USB! Works with Smart TV, Android phone and Chromebook! Great stereo sound!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3185BK Bluetooth headset verfasst

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27/11/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ich würde dieses Gerät weiterempfehlen. Gute Qualität.

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20/06/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Klang

Die Kopfhörer sehen sehr gut aus, sie liegen perfekt am Ohr und Kopf an. Sie sind sehr trage leicht und man merkt sie kaum. Das tolle ist, dass man über wie Kopfhörer auch telefonieren kann. Super Verständigung, ohne das Handy die ganze zeit am Ohr haben zu müssen. Akku hält gefühlt ewig! Einziger Nachteil, auf der rechten Seite, befindet sich eine blaue LED Lampe. Die blinkt in Sekunden Takt, Tags über merkt man es kaum, nachts im Bett ist sie unerträglich. Hab was drüber geklebt ;)

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