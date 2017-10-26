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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Bewertungen
Fühlen Sie den BASS+
Die Philips BASS+ True Wireless Kopfhörer ermöglichen Ihnen voluminösen, satten Bass – und das komplett uneingeschränkt. Genießen Sie die Freiheit mit hundertprozentiger Connectivity und extralanger Akkulebensdauer – eine kompakte Ladestation gibt es direkt dazu. Ausgestattet mit einer Stabilitätsverbesserung für einen sicheren Sitz.
Alle Vorteile anzeigen

Fühlen Sie den BASS+

  • 8,2-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • 6 + 6 Std. Betriebszeit

  • Sicherer Sitz

3 Kappengrößen für eine individuelle Passform

3 Kappengrößen für eine individuelle Passform

Silikonkappen in 3 Größen bieten Ihnen einen besseren, individuellen Sitz.

Der Akku bietet bis zu 6 Stunden Betriebszeit

Der Akku bietet bis zu 6 Stunden Betriebszeit

Mit 6 Stunden Betriebszeit haben Sie genug Energie für langen Musikgenuss. Verbinden Sie die Kopfhörer mit der Ladestation, um weitere 6 Stunden Betriebszeit zu erhalten.

8,2-mm-Lautsprechertreiber

8,2-mm-Lautsprechertreiber

BASS+-Kopfhörer verfügen über 8,2-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

4

Bewertungen

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth® verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth® verfasst

29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

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Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst

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15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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