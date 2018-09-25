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Eingestellt
SHB4405BK/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.
3.4
von 5
21
Bewertungen
bjl60
25/09/2018
France
très légers
un très bon produit légers et pas cher qui comme d’habitude ne ce fabrique plus surement pas assez rentable je voulais en acheter un autre évidement plus fabriqué très dur a trouver a ce prix
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Diese Bewertung wurde für Flite SHB4405BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst
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Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
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CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
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Diese Bewertung wurde für Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst
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