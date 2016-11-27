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  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
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Eingestellt

Bluetooth-Headset

SHB5250BK/00

3.1
| (76) Bewertungen
Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound
Entwickelt für kabellose Freiheit unterwegs. Die Philips MyJam FreshTones BT-Kopfhörer verfügen über 14,2 mm Treiber für kräftige Bässe und einen optimalen Sitz, der an die natürliche Form des Ohres angepasst wurde.
Alle Vorteile anzeigen

An die natürliche Form des Ohres angepasst

Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound

  • 14,2-mm-Treiber/offen

  • Earbud

  • Flach-Kabel

Flexible Kabelentlastung verbessert die Haltbarkeit und Konnektivität

Die gummierte flexible Kabelentlastung zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und verlängert somit die Lebensdauer.

An die natürliche Form des Ohres angepasst

An die natürliche Form des Ohres angepasst

Das Design basiert auf der natürlichen Form des Ohres für Tragekomfort und perfekten Sitz bei jeder Ohrform.

14,2 mm Lautsprechertreiber für kräftigen Sound und satte Bässe

14,2 mm Lautsprechertreiber für kräftigen Sound und satte Bässe

Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Bassöffnung an den Ohrhörern für satte Bässe

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

76

Bewertungen

27/11/2016

Suisse

Suisse

Preis/Leistung Top

Für dieses Preissegment absolut Top. Natürlich gibt es bessere Kopfhörer aber nicht in diesem Preissegment. Absolute Kaufempfehlung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250BK Bluetooth-Headset verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHB5250BK Bluetooth-Headset verfasst

19/07/2016

Suisse

Suisse

Begeistert

Verwendung: Höre Musik von iPhone 6s und trage dieses bei mir. Batterieladung reicht für gut 4,5 Stunden und ist schnell wieder aufgeladen. Batterieladestand wird im iPhone neben Bluetooth-Symbol angezeigt. Tragkomfort super: Spüre nichts im Ohr, hält auch beim Joggen; ist sehr leicht. Connection Bluetooth absolut einfach und schnell. Alle Angaben in der technischen Beschreibung entsprechen der Realität.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250WT Bluetooth-Headset verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHB5250WT Bluetooth-Headset verfasst

25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5250WT Bluetooth-Headset verfasst

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