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Eingestellt
Kann jemand den Anruf mithören, wenn das Telefon über mein Philips Bluetooth-Headset verbunden ist?
Wie unterscheiden sich die Bluetooth-Versionen?
Kann ich das Philips Bluetooth-Headset für Skype mit dem Computer verwenden?
Was ist ein Bluetooth-Profil?
Sollte die Bluetoothversion meines Philips Headsets und meines Handys übereinstimmen?
Kann ich meinen Philips Bluetooth-Kopfhörer mit meinem Fernseher verwenden?
Ich bekomme einen kleinen elektrostatischen Schlag von den Philips Kopfhörern.
Kann ich ins Mikrofon sprechen und gleichzeitig Ton von Online-Spielen streamen?
Ist es wahrscheinlich, dass Interferenzen mit dem Philips Bluetooth-Stereo-Headset auftreten?
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?